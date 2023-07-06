「SVR Esports極速境界」電競門市設置多座的賽車模擬器，在這裡透過賽車模擬器提供玩家超擬真的駕駛操控賽車，開幕期間更提供親民的體驗費用，歡迎全台喜歡賽車的民眾都可以來體驗。（馮惠宜攝）

追求極速快感，不一定真的要在賽車場競技！一群由熱愛賽車競技的玩家，今（6日）在台中南區成立全台規模最大設備最齊全、同時在線賽車模擬器最多的實體門市，親如實境的競賽讓玩家室內吹冷氣就能享受競速遊戲帶來的挑戰和樂趣。

「SVR Esports極速境界」電競門市6日在台中市南屯區文心路及市政路交叉口盛大開幕，現場盛況空前眾星雲集，有台灣天團玖壹壹春風、藝人姚元浩等，還邀請許多優秀現役賽車手和模擬器賽車手到場共同競技。

SVR Esports極速境界店長沈皇名指出，SVR是台灣的新創私人車隊，整合有賽車相關活動的新星車隊，也是台灣藝人姚元浩及玖壹壹春風的隸屬車隊，而SVR Esports極速境界成立宗旨是「讓所有人都能接觸到賽車、了解賽車，並往國際化發展」，店裏量身規畫所有的賽車體驗及課程。

沈皇名表示，開立實體門市最主要就是「提倡台灣賽事運動，在這裡可以滿足所有人對賽車的需求，讓熱愛賽事的人可以歡聚在一起」，透過賽車模擬器可以開始超擬真的駕駛操控賽車，不論是甩尾、圈賽、飄移、卡丁車都能體驗，重點整個過程非常的安全還有專業教練全程指導。

而，門市除了設置多座的賽車模擬器外，還有一個鎮店之寶：法國知名賽車設計與製造公司生產的Prototype原型賽車-Ligier JS P3賽車，全車鈑件及單體結構底盤採用碳纖維，搭載由Nissan提供V8引擎，從2015年開始參賽到2020年共在132場LM P3賽事中拿到130場勝利，成績輝煌。