泰國清新愛情電影《My Precious初戀》由當紅男星Nanon領銜主演，也是片中「臭男生團」的頭頭「阿東」。他介紹道：「這個角色根本不想長大，認為當小孩很好玩，常和朋友出去玩、惡作劇，想著『我不想長大，不想做大人要做的事。』」因此，他在片中上演各種「屁孩」行徑，不僅正面上空，更還一絲不掛「背面全裸」演出，展現該角色沒有羞恥感的一面。尤其一場他作勢被神明附身的戲，他不僅需要口吐白沫，更要被首度合作的女星Film踢飛。

回憶起這場拍攝過程，Film分享：「這次是我和Nanon初次共演，有一點緊張，但Nanon幫了我很多。那場我必須要踢他的戲，因為Nanon說可以真踢，所以我就真的踢下去了。」她也開玩笑補充：「本片可是沒用上特技演員呢！」另外，這次不僅是Nanon跟Film的首度合作，也是Film在2019年出道之後，首度擔綱電影女主角，她感性分享：「第一次去試鏡，那天的感覺很好，很開心也很興奮，因為是第一個主演角色，能夠身在這個故事當中，讓我感到非常興奮，也有不少壓力。雖然我的經驗還不足，但會努力成長、做到最好。」

《My Precious初戀》不只表現出高校友誼的歡樂與美好，演員們在戲外更是感情超好，時常自行加戲、脫稿演出。Nanon也對此坦言：「那裡沒有任何規則、沒有限制，任何人可做任何事，我對導演們感到有點拍謝。」演員們回憶起這段拍戲過程，也都紛紛呼喊：「特別開心！但真的太累了！」由於實在太常鬧成一團，飾演「老二」的陳炳林（Ohm）還分享彼此之間的約定：「我們在拍攝時達成一項協議，就是當喊了『開拍』之後，我們彼此就不能有任何仇恨了！」

對此，導演卡妮薩坤宇（Kanittha Kwunyoo）也苦笑說：「他們實在玩得太開心，根本就沒有聽到我喊卡！我只能一直喊『卡！卡！已經喊卡了各位！』」不過她更接續分享：「這樣代表他們已經掌握住角色了，大家在一起時非常和諧，能夠敞開雙臂相互幫助，是一段美好的情誼。我對這部作品很有信心，希望能夠傳遞給觀眾。」同時也請觀眾能夠多多期待這部電影。《My Precious初戀》將於7月14日在台上映。