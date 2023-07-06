桃園市地稅局指出，桃園現有自住優惠1.2％、5戶以下2.4％、6戶以上3.6％，行政院會今通過「房屋稅差別稅率2.0方案」，明定自住稅率下修為1％，估計桃園約少6億，非自住改採全國歸戶上調至2％至4.8％，因無法得知全國持屋狀況，尚無法預估增減情形，地稅局也提到，未來稽徵程序較為複雜，還涉及系統修正，且現行桃園自治條例位階是要並存或配合調整，仍待中央進一步釋疑。

為落實居住正義，避免囤房炒作，桃園市2015年即修正桃園市房屋稅徵收率自治條例，明訂桃園市非自住住家用房屋稅率為2.4％，經參考內政部統計資料，桃園市低度用電房屋戶數自2018年起呈逐年下降趨勢，顯示2.4％已具有抑制囤房效果。

桃園市因應｢房屋稅差別稅率1.0」2022年再次修法，將持有桃園市非自住住家用房屋者，按持有戶數採用差別稅率課徵房屋稅，即持有桃園市非自住住家用房屋5戶以下者全部按稅率2.4％、6戶以上者全部按稅率3.6％，自去年7月1日起施行迄今，桃園市非自住房屋戶數下降約6700多戶，顯見現有差別稅率規定，已有一定成效。

行政院會今通過「房屋稅差別稅率2.0方案」，明訂全國單一自住稅率由1.2％下修為1％，以保障自住者權益，維護民眾基本生活需求。以桃園現行自住者約近80萬戶、依1.2％稅率年收36億，下修1％後初估1年約少收6億元。

另院會也明訂，非自住房屋改採全國歸戶，針對多戶且未有效使用者，由現行的1.5％至3.6％上調至2％至4.8％。因無法得知確切修法內容及桃園市納稅人在全國房屋的持有情形，所以桃市府目前無法確切評估對稅收的增減影響。

地稅局指出，屆時如修法通過，桃園市將配合中央政策推動，但也提及，日後恐將面臨稽徵程序較為複雜、如何讓民眾容易了解並擇定、涉及資訊系統修正等問題。且全台目前僅10縣市實施囤房稅1.0，還有12縣市未實施，2.0如何與桃園現階段已實施的《桃園市房屋稅徵收率自治條例》配合調整的難題，仍待中央進一步釋疑。