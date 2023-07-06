中國大陸外交部發言人汪文斌6日主持例行記者會。有記者提問，在國際原子能總署（IAEA）發布日本福島核汙染水處置綜合評估報告後，日本國內外反對核汙水排海的聲浪持續高漲汪文斌表示，中方已經多次闡明在日本強推核汙染水排海問題上的立場。再次提出日方只看重降低經濟成本、沒有與特別是利益攸關方等國際社會充分協商、排海是沒有先例的充滿不確定性冒險等三點聲明。

據指出，日本漁業協會等準備再向東京電力公司提交約3.3萬份簽名，反對核汙水排海。韓國共同民主黨決定考慮提案立法，全面禁止日本海產進口，已有超過105萬韓國民眾參與到該黨發起的簽名活動中。太平洋島國巴布亞紐幾內亞前總理表示，IAEA的報告不能讓民眾信服，將繼續向聯合國和其他有關國際機構提出質疑。

汪文斌再強調三點：

第一，日方最看重的是如何降低經濟成本，而不是如何維護海洋生態環境和人類生命健康。針對核汙染水處置，有長期儲存、氫氣釋放、地層注入、地下掩埋、蒸汽釋放等多種方案，日方選擇經濟代價最小的排海方案，卻把核汙染的風險轉嫁給全世界。這種把金錢置於人類生命健康之上的做法，必然遭到國際社會的反對。

第二，日方沒有同國際社會，特別是利益攸關方充分協商。日本政府2021年4月單方面宣布要將核汙染水排海，2022年7月又不顧國際社會，特別是鄰國等利益攸關方強烈反對，正式批准排海方案，並多次強調不會推遲，這些都充分體現了日方的自私和傲慢。盡管日方迫於國內外壓力，請求國際原子能總署開展審查評估，但將核汙染水排海是日方早已預設的結果，邀請機構評估不過是裝點門面。

第三，排海是沒有先例的冒險，充滿不確定性。核汙染水排海過程將持續30年甚至更久，根據日方自己的資料，經多核素處理系統處理的核汙染水仍然有近70％沒有達到排放標準，而且該系統在後續長期運行過程當中，性能的有效性和可靠性還會隨設備腐蝕老化進一步下降。對於這些不確定因素，國際社會有充分的理由表達擔憂和不滿。

汪文斌強調，中方再次敦促日方本著對海洋環境和人類生命健康負責任的態度，停止強推核汙染水排海計畫，不要將不可預測的風險強加給國際社會。