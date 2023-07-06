聯合勸募的一日捐作為創會活動，透過單筆捐款方式邀請民眾參與，多年來成為上班族及社會新鮮人支持公益的最佳選擇，但近2年環境變動影響甚鉅，2022年一日捐單筆捐款筆數下滑近5成，預估逾3500名受助者的服務會受到衝擊，捐款意願低落顯示民眾對於未來充滿不安定感，也導致服務經費短缺。

如聯勸補助中華牧人關懷協會，協助來自單親家庭的阿哲，爸爸以夜班工作維生因作息關係父子鮮少互動，平時由阿公阿嬤負責照顧，剛上國中時阿哲沉迷手機，生活步調及學習動力都受到影響，所幸透過協會參與包含體能、烹飪、音樂等多元化課程，讓阿哲的課後生活有了新的重心，暑假期間更加入微電影創作計畫擔任副導角色，每次總能在關鍵時刻提出關鍵建議，替劇組團隊解決困難，小屋的微電影拍攝阿哲更是無役不與，這些成功經驗讓步入9年級的他更懂得面對挑戰並找到成功的方向。

聯勸也補助社團法人台灣陽光婦女協會，協助來自越南的小江媽媽，擔任作業員的她無法每天能接小江放學，透過學校得知有課後照顧進而尋求協助。初期接觸發現小江習慣以越語和英語與媽媽溝通，在學校則用不流利的中文跟同儕及老師互動，協會結合補救學習需求，訂定個別化教學，讓小江在課業學習可以逐漸跟上腳步。另外安排多元課程，完成任務後給予支持與鼓勵，並安排擔任小老師在同儕關係中獲得正向經驗。

據統計，2023年聯合勸募共支持489件助人方案總挹注金額逾2.8億元，一日捐可以將大家的愛心轉化為實際的助人服務。聯合勸募理事長鄭信真呼籲，捐款無論大筆小額，每一分心意都同等重要，小小的善意帶來的幫助遠比您們想的更大更多，請大家用行動支持一日捐開啟公益第一步。