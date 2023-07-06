美魔女之稱的胡文英今（6日）晚間在高點綜合台《震震有詞》，分享16歲時認識男友，結婚18年來為愛瘋狂的事蹟，直到孩子們提醒要為自己活終於提出離婚。

胡文英說16歲時，與外型看似斯文羞怯的男友交往，「我們交往第一天就去摩鐵，他拿出鑽戒讓我戴上說著『從現在開始你就是我老婆』，兩人就此私定終身。」當時18歲的男方以想創業為由向胡文英借了900萬，把男友視為終身伴侶的胡文英向母親開口借錢，聽得許聖梅說：「18歲太年輕了要借900萬這不合理，如果是我女兒提出，我會給男方9萬叫他離開。」

胡文英20歲時跟著全家人移民澳洲，男友飛到澳洲將她帶回台灣，之後做融資將欠女方的債務還清後，在25歲那年順利結婚。胡文英透露，交往9年期間，她不僅一次親眼看到男友有暴力傾向，還曾因勸架被男友甩在地上過，父母也覺得男方是不良少年想阻止他們繼續交往，沒想到胡文英卻覺得「第一次給了他，覺得自己可以用愛感化他。」

婚後，胡文英專心在家相夫教子，先生竟把公司秘書帶回家，還要她將秘書當作好姊妹般相處，經過打掃阿姨提醒、胡的哥哥確認、徵信社的證據，她才相信原來先生有小三，她憤而上門抓姦還因此鬧上警局，之後先生寫了若再犯便賠償一億的悔過書，「當時東窗事發後，小三去了美國，以為沒了小三，之後竟然出現了小四。」

面對這樣的婚姻，胡文英為了給孩子健全的家庭，始終等待先生回心轉意，直到她去探望在國外求學的孩子們，孩子看她身形憔悴要她好好為自己活。孩子的一番話讓她決定向渣夫提出離婚，「他竟然先脫產後要來分我的財產，最後我給他1千多萬換得自由身。」律師簡大為表示：「夫妻沒簽分別財產制，離婚後的確要分對方一半，對方若脫產超過五年追不回來，也無法加回總財產計算。」但以胡文英的婚姻來看，如果是對方過錯比較多，法院判賠的金額會有所斟酌，相當有可能法院不會判給對方太多。

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