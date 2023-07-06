神經學教授帕爾維茲（Josef Parvizi）在史丹佛大學回憶起一位患有癲癇的病人，他的癲癇發作導致了一些非常不尋常的症狀，問診時病人談到自己會變成旁觀者的角度聽著、看著自己大腦裡的思緒，還會感覺到自己飄浮起來或一路飛到天上的感覺，也就是很典型的靈魂出竅或者出體經驗。經帕爾維茲和他的團隊研究後他們認為這跟病患大腦楔前葉（Precuneus）有關，相關研究目前已經在國際醫學期刊《神經元》（Neuron）上公開。

據美國《全國公共廣播電台》（NPR）5日報導，帕爾維茲和一個研究團隊最終將這位病人的症狀追溯到了一個被稱為楔前葉的腦部區域，該團隊最近在《Neuron》期刊中報告稱，這個位於大腦左半葉和右半葉之間的區域對於一個人，和自己身體的感知，以及自我存在感非常重要，這個區域包括一個參與敘事、自我的腦網絡，這種內在的自傳幫助我們定義自己的身份。

How’s your anterior precuneus?

🍄 Out-of-body experiences reveal brain area tied to our sense of self : Shots - Health News : NPR https://t.co/fwo1900ypd — @DJKanzas Pronoun: Dude (@djohnstonpax) July 5, 2023

他說：「大家都認為，也許各種自我都是由同一個系統解碼的。」這個發現可能有助於研究人員開發使用電刺激而非藥物的麻醉形式。它還可能有助於解釋類似氯胺酮／K他命（ketamine）等會改變心智的藥物的抗憂鬱作用。

Research: The anterior precuneus (aPCu) in the brain plays a critical role in forming our sense of self or “I.” When activity in the aPCu is disrupted, the perception of one’s place in the world dramatically changes, invoking feelings of depersonalization. https://t.co/9y6NcPFkhU pic.twitter.com/iqqFrS1jiZ — John R Dallas Jr (@JohnRDallasJr) June 23, 2023

帕爾維茲的團隊花了多年的研究時間才發現這個腦部區域的重要性。2019年，當這位病人首次來到史丹福大學的綜合性癲癇計畫時，帕爾維茲認為他的症狀是由大腦後中央皮質的癲癇發作引起的，這是大腦後部的一個區域，位置也差不多就在楔前葉。

Scientists @Stanford have pinpointed a special part of the brain that, when stimulated, appears to produce out-of-body experiences. @josef_parvizi https://t.co/SaLBL9Lxhm — Stanford Neurology & Neurological Sciences (@Stanford_Neuro) July 5, 2023

至於為什麼會有靈魂出竅的感覺，法國國家科學研究中心的研究員洛佩茲（Christophe Lopez）表示，前楔前葉扮演這樣的角色很有道理。洛佩茲的研究表明，我們對身體自我的感知部分來自內耳，內耳可以檢測運動並監測身體在空間中的位置。帕爾維茲團隊的結果表明，內耳送進來的神經訊號，正是由楔前葉所處理的。」

洛佩茲說：「當他們刺激楔前葉時，你會產生身體漂浮或身體下墜的感覺。」這意味著大腦必須理解矛盾的神經信息：例如，來自內耳的信號可能說身體正在下墜，而來自眼睛的信號則說身體是靜止的。

因此，洛佩茲表示，大腦可能會嘗試從不同的角度應對這些矛盾的神經信號。有時候，大腦找到的最佳解決方案是讓你認為自己身在別處，離開了自己的身體。」

因此當人們使用會影響楔前葉的K他命或其他藥物時，大腦可能也會陷入類似的矛盾困境，或許不遠的未來就可以使用適當電擊楔前葉的治療方式，來取代一些有副作用的藥品，從而治療憂鬱症。