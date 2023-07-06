遠東SOGO少年楷模打造兒福公益生態系10年有成。（遠東SOGO提供）

遠東SOGO第11屆「SO GOOD好小孩少年楷模」開放報名，主題為「我們都一樣－打破不平等」，總獎金高達42萬元，除了持續獎助逆境向上的特殊生，新增兩項評選，學童可投稿活動10周年紀錄片觀影心得，或由師長帶領發想永續提案。遠東SOGO期望透過擴大觸及範圍，結合國際永續趨勢，呼應SDG4優質教育、SDG10減少不平等，深化人權教育，為社會做出進一步的貢獻。

遠東SOGO與太平洋崇光社會福利基金會，自2011年開辦「SO GOOD好小孩少年楷模徵選暨表揚」，以10年光陰持續提升兒童福利，曾獲有「永續諾貝爾」之稱的亞洲企業社會責任獎（AREA）社會公益發展獎，是台灣第一個獲得該獎項的公益活動，2023年活動10周年，再獲極具指標性的《遠見》ESG企業永續獎公益推動組楷模獎。

黃晴雯董事長表示，遠東SOGO不做一次性的煙火式，而是攜手利害關係人打造公益生態系，從上游發揮SOGO的品牌通路力量，號召中游的公益伙伴、教育體系，結合廣大消費者愛心，蓄積善意的活水，最終灌溉下游的社會弱勢，並透過社群傳播影響更多人，讓社會產生善的質變。

「SO GOOD好小孩少年楷模」為百貨唯一針對國小6年級以下特殊生舉辦的獎助活動，非單純以家庭收入或學童資優程度做為給獎標準，而是倡導DEI，尊重生命差異、消弭歧視，發現罕病、身心障礙等弱勢學童的獨特價值。活動10年投入資源逾2300萬元，至今已肯定300位弱勢學童身後的無名英雄，活動累計學童、師長、親友、社工等共1.5萬人次受益。

遠東SOGO今年擴大徵選對象，向來自不同教育現場的老師、社工、家長們，募集「SO GOOD好小孩永續提案」，沒有資格限制，全民皆可發揮創意，將遠東SOGO可能提供的資源發揮最大效益。此外，為紀念「SO GOOD好小孩少年楷模徵選暨表揚」10周年，遠東SOGO邀請歷屆少年楷模共創畫作，擁有音樂專長的則組成樂團演出，剪輯成《十年有你 十在感謝》影片，記錄他們克服身心困難，展現生命韌性的感動過程，歡迎全國6年級以下學童分享觀影心得，發揮社會影響力，投稿即有機會獲獎金。三項活動皆於7月31日截止，詳情請上： https://newlife.sogo.com.tw/2023sogood/