戴錦稔（左起）指著屋頂告訴許淑華，眉溪集貨場老舊，屋頂鏽蝕逢雨就漏水。（楊靜茹攝）

南投縣長許淑華受邀會勘後，允諾補助300萬元，協助眉溪集貨場提升農產運銷環境。（楊靜茹攝）

南投仁愛鄉農會高冷蔬菜年銷售量約9500萬元，是台北農產運銷量第2名，旗下眉溪集貨場老舊，鐵皮屋頂逢雨漏水，且空間不敷使用，農產品裝、卸貨場域動線也欠佳，農會想修繕但費用高達400萬元，南投縣長許淑華受邀會勘後，允諾補助300萬元，提升農產運銷環境。

仁愛鄉農會總幹事戴錦稔表示，眉溪集貨場啟用迄今10多年，隨著農產集貨量逐年增加，及肥料、紙箱等倉儲需求，空間明顯不足，許多農產必須在戶外裝卸，日曬雨淋相當不方便，也影響蔬果等農產品賣相及品質，造成拍賣價格減損，農民收入也可能因此打折扣。

戴錦稔說，當初沒有設置廁所等公共設施，員工、農友及貨運司機必須到加油站等自借廁所，相當不便，鐵皮屋頂也因鏽蝕，逢雨就漏水，希望改建擴大集貨作業空間，預估改建後可增加25％作業空間、優化辦公環境及增建廁所，車輛進場動線也更安全，讓集貨運銷品質大幅提升，不過總經費400餘萬元，希望縣府能予以協助。

許淑華聽取簡報後指出，仁愛鄉物產豐富，不管是蔬果、花卉都會透過農會集貨場運往台北農產市場及全台各地銷售，集貨場乘載每年近9500萬元的農產運銷量，農會的責任重大，隨著集貨場設施老舊，農會人員、農友及貨車司機被迫在空間及設施不足的簡陋環境下作業，相當不便，也影響弄產品質，指示農業處籌措300萬元經費協助改善，提升整體農產運銷服務及作業品質。