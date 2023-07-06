在截至五月底的第一財季中，Suedzucker營業利益增加73%，至2.82億歐元。
該德國公司也上調了本財年的營業利益財測，至8.5億至9.5億歐元之間，高於此前預測的7.25億歐元至8.75億歐元區間。而上一財年，該公司營業利益增加112%，至7.04億歐元。
Suedzucker第一財季(3~5月)營業利益來到1.69億歐元，遠優於去年同期的100萬歐元。
該公司說，原物料和能源等成本急遽上升的負面影響，被較高的糖價所抵銷。
Suedzucker也有廣泛的非糖產品組合，包括生物燃料到加工食品。
該公司說，預計歐盟將維持一個較高的糖淨進口。世界的食糖價格也會維持較高價格，全球糖的供應只會出現少量過剩。
有鑑於「持續有利的市場環境」，Suedzucker表示，預計歐盟糖價將持續走高。
由於供應吃緊，糖價在四月飆升至11年半以來新高。歐盟資料顯示，今年5月歐盟糖價升至每噸814歐元，比去年同期高出80%。
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