#MeToo事件持續延燒，近日有一名女網友控訴，20多年前慘遭知名謝姓藝術家性侵害，當年她年僅13歲，令人髮指的指控內容讓許多網友看了相當心疼，紛紛湧入謝姓藝術家臉書嗆聲。而女網友的母親也轉發她的貼文，怒吼：「你該出來受死了！畜生」，但事實上，去年女網友的母親就曾表示握有謝姓藝術家拍攝的裸照，還說：「別想賴，復仇記即將展開」。

一名女網友昨（5）日在個人臉書發文表示，20多年前她13歲時，慘遭謝姓藝術家性侵害，當時謝姓藝術家頻誇她長得漂亮，甚至認她做乾女兒，後來更以「接受更好的國中教育」為由，說服她遷移戶籍，之後便搬入藝術家工作室的小房間居住，未料入住首日，女網友睡覺時就慘遭謝姓藝術家性侵。

女網友的文中詳細描述數次遭受性侵的過程，指控對方趁著她睡覺時下手侵犯，見她不斷掙扎，竟然抓住她的腳踝說：「我很大，你忍耐一下就好」，後來謝姓藝術家還拍攝女網友的特寫裸照，女網友也擔心和其他長輩告狀後，恐怕會有無法承擔的後果，只能選擇含淚隱忍，直到她上高中後，謝姓藝術家才罷手。

貼文曝光後，讓上萬網友覺得氣憤，而女網友的母親也在臉書轉發這則貼文，怒吼：「謝XX，你該出來受死了！畜生」。但事實上，這並非女網友的母親首次指責謝姓藝術家，她去年11月就上傳焚燒謝姓藝術家作品的影片，寫下：「點柴火，燒天火，攝影界的禽畜-誘姦未成年少女」，並指稱握有謝姓藝術家拍攝的裸照，「別想賴，復仇記即將展開」。

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