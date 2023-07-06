南非約翰尼斯堡以東城市博克斯堡附近貧民窟發生毒氣外洩事件，多人死傷，最幼齡死者年僅1歲

南非最大城約翰尼斯堡以東城市博克斯堡，當地時間周三（5日）深夜發生毒氣外洩事故，奪走至少17條人命，包括3名兒少。當地官員說，禍因與非法淘金有關。

綜合路透社、英國《每日郵報》、英國廣播公司報導，此事發生於南非人口密度最高的豪登省（Gauteng Province）博克斯堡市（Boksburg）附近一處名為安傑羅（Angelo）的非正式聚落，當地是貧民窟。現場畫面顯示，房舍外有人倒地不起。救難當局官員說明，鑑識人員正在處理現場，因此無法立即移走死者遺體。

豪登省省長雷蘇費（Panyaza Lesufi）周四白天向媒體記者說明，他周三深夜到場時「現場仍有濃濃的異味」。警方已展開調查，外洩氣體為何、氣體外洩原因均仍待釐清。

This is the activity that was taking place #BoksburgGasLeak pic.twitter.com/lxZjkjkr2y — Panyaza Lesufi (@Lesufi) July 5, 2023

Our chopper is scanning the area from the sky #BoksburgGasLeak pic.twitter.com/xofyXq5csR — Panyaza Lesufi (@Lesufi) July 5, 2023

這座小鎮去年12月才發生油罐車爆炸事故，奪走至少41條人命。

雷蘇費說，17名死者遺體四散方圓100公尺內，年齡最小的才1歲，「景象椎心，案發現場看了讓人心力交瘁，很悲慘」。最初統計16人喪命，後有1人送醫不治，死者增為17人。送院者仍有4人性命垂危。

南非約翰尼斯堡周邊城市郊區貧民窟發生毒氣外洩事件。警方在場查獲一批鋼瓶。（路透社）

《每日郵報》稱，3名未成年死者分別為1歲、6歲與15歲。約翰尼斯堡附近富含黃金礦脈，非法採礦猖獗，常有礦工闖入已封閉或廢棄的礦坑淘金。

艾古萊尼（Ekurhuleni）都會自治區災難與急救管理服務部門發言人向南非廣播公司（SABC）說明，這起事件的禍因涉及非法採礦，毒氣外洩源頭在貧民窟某處棚架內的氣體鋼瓶，外洩狀況已遏止，救難人員在方圓100碼範圍內搜尋，已確認是否還有任何傷亡者；死者之中是否有參與非法採礦的工人，目前不得而知。路透社尚無法核實這項說法。

This is the cylinder that caused the #BoksburgGasLeak pic.twitter.com/MKCQBksRll — Panyaza Lesufi (@Lesufi) July 5, 2023

Makausi sgutter camp near primrose clinic, help 😭😭😭police working with zama zamas. pic.twitter.com/Bu2R7L8xyq — Jameson phasha (@PhashaJameson2) July 6, 2023

雷蘇費在社群媒體分享的影片顯示，案發現場一處棚架內端放多枚鋼瓶。他另張貼一張鋼瓶照片並直指就是毒氣外洩源頭，但沒有提供任何證據。

鑑識人員周三深夜就在場採證，直到周四天亮後，警方調查持續進行，並盡力維安，以免鋼瓶發生爆炸或對民眾造成任何傷害。