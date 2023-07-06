葉姓已婚機師2022年9月和妻子稱要到開貨機到美國，不料竟是和1名空服員到南部旅行2天1夜，妻子崩潰提告空服員侵犯配偶權。2人雖辯稱僅是好友。但法院認為，葉與空服員已經超出好友範圍，判空服員賠償妻子30萬元。

機師妻子提告，丈夫與空姐當天一路往彰化鹿港天后宮、嘉義東石漁港、台南高鐵站，最後並入住高雄某飯店。認為空姐侵犯其配偶權，要求負擔損害賠償責任，並請求賠償100萬元。

空姐則說，知道機師已婚，也坦承搭乘機師車輛，並到南部旅遊，但是2人出遊、步行時，並無牽手、摟腰等親暱動作，且雖然住在旅館，但是訂2間房間分開入住，她也有負擔自己的房費，就跟好友相約吃飯、外出，不能僅因性別不同，就認定有不正常往來，甚至發生婚外情。

法院判斷，機師在婚姻期間與空姐共乘一車到南部旅遊，雖然無從認定機師與空姐是否住同間或不同房間，但就算是入住不同房間，但2人均已婚，加上2人出遊前均對配偶隱瞞，難認2人是基於一般情誼出遊。加上妻子拍下2人過馬路挽手步行，與熱戀中男女無異，判空姐賠償妻子30萬元，可上訴。