台北市長蔣萬安6日起進行第2天的新加坡考察行程，中午先是前往新加坡市區重建局考察，並吸收相關經驗，返台後能針對北市老舊建物進行改建；下午則前往建屋發展局參訪，並前往當地「組屋」參觀，以用於未來在規劃社會住宅上，更能滿足各族群、區域及環境永續的需求。

蔣萬安6日中午前往市區重建局（URA）考察，並針對新加坡老舊屋舍改建方式聽取簡報。由於新加坡是世界上人口密度最高的國家之一，這使新加坡的土地利用與規劃面臨其獨特的挑戰。除了滿足典型的城市功能，因此該局致力於在經濟發展、社會功能及環境保護之間取得平衡。

蔣萬安表示，台北市因為30年以上老舊建物佔7成以上，亟需透過重新規劃來因應經濟發展、居住及永續環境需求，因此新加坡市區重建局（URA）的相關經驗，非常值得台北市政府借鏡。

下午蔣萬安則是前往建屋發展局（HDB）參訪，並由房地產行政與產業司陳秋玲司長接待，並前往當地「組屋」進行參觀。蔣萬安表示，新加坡建屋發展局在成立50年來建造逾百萬間組屋，涵蓋80％的居民，提供優質且能負擔的公共住宅，近年更打造符合老化人口需求的指標性組屋，兼顧青年與長者的居住環境。