病患與家屬在紅會人員與2名福州協和醫院醫生的全程護送下，經由小三通平安返抵金門。(于家麒攝)

一名長年於大陸福州商學院執教的張姓教授，6月26日晚間因腦瘤陷入昏睡，緊急被送往福州省立醫院開刀治療救回一命；術後雖已意識清醒，但因人在對岸致照護上產生諸多不便，家屬急需接回台灣照護治療。在求助無門情況下昨（5）日由海基會轉介金門紅十字會協助，24小時內即火速完成人道救援，今（6）日下午該病患與家屬在紅十字會人員與2名福州協和醫院醫生的全程護送下，已經由小三通平安返抵金門，將盡快安排專機後送返台做進一步治療。

據了解，這位台籍張姓教授年約54歲，在大陸福州商學院執教已多年。6月26日晚間因昏睡不起，緊急被送往福州福州省立醫院救治，經醫生診斷為腦瘤出血緊急動開顱手術救回一命，手術後人雖已清醒，但因家屬均在台灣使其在照護上造成諸多不便，加上病患仍需做進一步治療，急需接回台灣照護。

金門紅十字會表示，張姓教授家屬在四處求助無門的情況下，昨日經由海基會轉介至該會協助進行人道救援，總幹事呂忠飛隨即與副總幹事許仲榮、洪楙彬及吳志鵬共4人，搭船火速趕往廈門準備接人。病患於今日上午在家屬及2名福建醫科大學附屬協和醫院醫生的護送下，搭乘救護車趕抵廈門五通碼頭，搭乘下午1點30分小三通船班順利返抵金門，隨後先送至部立金門醫院暫時安置照護，等候安排專機後送返台治療。

在24小時內帶隊完成這艱鉅任務的金門紅十字會總幹事呂忠飛表示，救人如救火！本案已是自今年初小三通復航後的第8件人道救援成功案例，只要民眾有需求，該會義不容辭、一定會盡全力來協助解決困難。

協和醫院的台籍醫生柯建瑋(右)與黃祈潔(中)，一路照護病患至金門後仍不忘叮囑注意事項。(于家麒攝)

金門紅十字會總幹事呂忠飛說救人如救火！只要民眾有需求，該會一定會盡力協助解決困難。(于家麒攝)

呂忠飛說，這次人道救援遇到最困難的問題是病患狀況非常危急，家屬非常擔心途中發生危險，希望能有醫護人員全程陪同照護；但礙於身分與通關問題，臨時根本找不到醫生可以陪同出境，所幸有2位在福建協和醫院服務的台籍醫生柯建瑋與黃祈潔持有合格證件可以通關，也非常樂意陪同一路照護病患到金門醫院，真的非常感謝他們的幫忙。2位醫生一同上救護車到金門醫院做好醫囑交接後，也搭乘下午17點的船班返回大陸繼續醫事服務工作。