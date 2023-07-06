香港中聯辦微信公號消息，中聯辦發言人6日發表談話，對香港立法會審議通過《2023年區議會條例》修正草案表示歡迎，強調香港特區重塑區議會制度，回歸基本法原意，體現「愛國者治港」原則，對於提升地區治理效能、完善香港特區治理體系具有重要意義。

發言人表示，香港特區重塑區議會制度有堅實的法理基礎和迫切的現實需要。《基本法》第97條規定，區議會是「非政權性的區域組織」，以接受諮詢和提供服務為主要職能，不具有政治權力。但過去相當一個時期尤其是「修例風波」期間，反中亂港分子利用制度漏洞，使區議會變為其阻撓政府施政，「播獨煽暴」，妄圖顛覆政權、對抗中共中央的政治平台，完全違背區議會應有的職能定位。

著眼於香港長治久安，社會各界普遍認識到，只有回歸《基本法》原意，改革和重塑區議會，堅決貫徹「愛國者治港」原則，切實落實行政主導，才能有效維護國家安全和香港市民的公眾利益。

發言人指出，香港特區重塑區議會制度得到了社會各界的廣泛支持。立法會以全票審議通過草案；「撐完善地區治理大聯盟」線上線下收集超過160萬個支持簽名；有民調顯示逾八成受訪者認同改革方案，認為可提升地區治理能力；特區政府收到2萬多封郵件，其中超過90％表示支持。這充分表明，改革方案符合公眾期望，有堅實的民意基礎。相信在特區政府有效組織下，新一屆區議會必將成為特區政府開展基層治理的堅定支持力量，協助政府提升地區治理效能，解決基層市民急難愁盼的民生事務，大力增進民生福祉。

發言人強調，重塑區議會制度，是香港特區完善治理體系、提升治理能力、增強治理效能邁出的新的一步。相信在特區政府和社會各界共同努力下，香港必將在由治及興的道路上越走越寬廣。