日本首相岸田文雄（左三）、日本經濟產業大臣西村康稔（左二）與台積電董事長劉德音（右三）、英特爾執行長季辛格（左一）等全球半導體大咖合照。（圖／美聯社）

台積電日本熊本新廠還沒蓋好，就傳出訂單已大爆滿！財信傳媒董事長謝金河表示，37年前的白宮抗爭是毀滅日本半導體產業的前兆，而不久前，日本首相岸田文雄與台積電董座劉德音等半導體大咖合照，這張照片與白宮抗爭畫面一樣重要，透露日本重建半導體產業的重要訊號。

謝金河在臉書發文指出，日本從強大到失落，除了房地產，半導體是最敏感的指標。

他回顧，1980年代，日本半導體產業席捲全球，美國半導體產業被逼到牆角，他們到白宮抗爭，並拿起斧頭砸毀一本日本製的電晶體收音機，這個大動作逼出1986年美日半導體協議，美國對日本出口晶片開徵100%關稅，美國也駁回富士通對Fairchild的併購交易，不到10年光景，日本半導體產業幾乎毀滅。

今年在G7之前的5月中旬，日本首相岸田文雄在東京接見來訪的全球半導體企業大老，大家一字排開同框拍照，包括台積電董事長劉德音在內的半導體大咖都入列。

謝金河認為，這張照片和1986年在白宮砸毀日本電晶體收音機的畫面一樣重要，都代表著時代的轉折。「37年前的白宮抗爭是毀滅日本半導體產業的前兆，這次的畫面則是日本重建半導體產業的重要訊號。」

日本股市以6.17兆美元，超越中國股市的6.09兆美元，重新奪回世界第二大資本市場的寶座，除了巴菲特的日本5大商社外，日本半導體股漲幅都非常可觀，像東京威力科創、愛德萬、三墾電器、富士通、瑞薩，及半導體重要元件如大日本Screen、Keyence等漲幅都很大。蟄伏30幾年的日本半導體產業逐漸恢復元氣。

在美國協調下，日本和南韓化解交惡，同時，日本對中國封殺使出最強力殺手鐧，到本月23日為止，23項重要化學材料及設備禁止出售給中國，2019年日本只限定光阻劑等三項化學材料，南韓已一籌莫展，這次威力更大。

謝金河說，在關鍵時刻，台積電投資熊本，這是打通日本半導體產業的重要任督二脈，台積電的熊本廠可能會出乎預料之外的好。日本半導體再起，充分詮釋地緣政治的微妙處。