玉山金控董事長黃男州表示，國際永續趨勢發展迅速，唯有靈活且具韌性的永續治理架構、更強的整合力及執行力，才能在永續領域持續向前。玉山團隊有志一同地朝向「綜合績效、企業社會責任、永續發展」的三座大山持續邁進，實踐目標的過程同時也是持續精進的修練。玉山相信，行動可以創造改變、合作可以匯聚力量，只要攜手團結、努力實踐，一定能讓世界看見台灣的永續競爭力。

玉山積極串聯國際、政府、產業、學界及社區等多元夥伴擴大影響力，例如參與COP27並受邀於周邊最大論壇「世界氣候峰會」，以臺灣氣候新金融為題為臺灣發聲，分享玉山如何透過投融資推動淨零轉型，展示如何在地狹人稠以及獨立電網的特性下，發展出具韌性的再生能源解決方案，並成為世界氣候解方的一環。以金融連結政府與企業，成為金管會永續金融先行者聯盟成員，並擔任淨零工作群「政策與指引組」召集人，協助訂定金融業投融資碳排放盤查標準及淨零目標規畫；「玉山ESG永續倡議」在2022年擴大號召101家優質企業參與，共同訂下2025年減碳至少157萬噸的目標，其中更有46家企業承諾2050年前達到淨零排放；攜手臺灣大學推動小米復育及扎根計畫，將28種消失的原生小米品系從美國引回臺灣，成功復育並結合在地居民參與，傳遞小米對原住民文化的意義與價值。

「Together for Implementation」！玉山從承諾邁向實踐，讓永續成為日常業務的一部份，並將經營團隊績效連結年度永續重大主題達成情形，展現邁向永續的堅定決心。此外，具體揭露每一項承諾目標，包含先行者聯盟承諾事項、SBT減碳目標、RE100再生能源使用等，確保長期目標均有依照計畫穩步推進。除了深化氣候變遷因應作為，也對生物多樣性許下承諾，參考臺灣森林鳥類及農地鳥類等兩項國家級指標，訂下2030年前恢復自然正成長的目標，希望在守護顧客資產的同時，也守護大自然的財富。