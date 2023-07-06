中美矽晶今日公告六月營收，合併營收達71.9億元，月增率7.49%，年減率0.9%。其中，太陽能產品營收為6.7億元，月增率 32.69%，年減率29.1%。中美矽晶今年第二季的合併營收為203.2億元，與第一季相較減少2.8%，較去年同期增加0.24%。太陽能產品第二季營收為19.5億元，較第一季成長3.93%，與去年同期相較減少24.62%。綜觀中美矽晶今年上半年的營收表現，累計合併營收為 412.2億元，較去年同期增加5.59%，歷年同期最高。

中美矽晶旗下的半導體子公司環球晶圓今日亦公告六月營收，合併營收達63.1億元，月成長幅度5.85%，年增加幅度1.06% ，創下單月營收歷史次高紀錄 。

環球晶圓今年第二季合併營收達179億元，與第一季相較減少3.87%，較去年同期上升2.03%。今年上半年環球晶圓的累計合併營收為365.1億元，較去年同期增加7.88%，創下歷年最佳紀錄!

截至2023年第一季，環球晶圓已連續十三季營收成長，締造佳績。雖第二季營收較前季微幅下降，在各國地緣政治緊張及匯率劇烈波動的大環境之下，表現已是相當優異。展望下半年，由於終端市場需求尚不明朗，環球晶圓持續審慎觀察產業動態，以其完整的產品光譜、廣泛的終端應用和遍布全球的營運據點提高營運韌性，迎接日後的產業復甦。