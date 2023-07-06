桃園市長張善政今天下午前往桃園區龍鳳公園及桃園區衛生所，出席「清除孳生源總動員」及視察疫苗施打情形。張善政表示，雖然目前桃園登革熱病例皆為境外移入案例，但南部地區登革熱疫情正在持續升溫，且人口移動往來頻繁，如果出入桃園的朋友感染，將提升登革熱傳播風險，因此特別感謝環保志工協助孳生源、防止病媒蚊孳生。張市長也呼籲市民朋友，加強環境清潔、清除孳生源，降低傳染機會，落實「巡、倒、清、刷」步驟，阻絕登革熱疫情。

張善政指出，除了登革熱之外，目前對於新冠疫情仍不能掉以輕心，尤其夏天是旅遊高峰期，許多長者陸續至國外旅遊，如有慢性病史或未接種滿3劑新冠疫苗的高風險族群長者，必須提高警覺，出國旅遊前務必打好打滿疫苗，提升保護力，讓自己安心出遊。張市長也提到，藉由阻絕登革熱於桃園境外，並打好打滿COVID-19疫苗，桃園鄉親的健康將獲得進一步的保障。

張善政今日也示範「巡、倒、清、刷」孳清工作，隨後前往衛生所關心民眾疫苗接種情形，並發放12色蠟筆小禮物，關懷候診的小朋友。

衛生局長劉宜亷表示，社區常見的盆栽底盤、菜圃儲水容器及遮陽棚積水等易孳生病媒蚊，呼籲市民針對住家內外環境每週定期執行「巡、倒、清、刷」清除孳生源，如有安排戶外活動，務必進行防蚊措施，穿著淺色長袖衣褲，並使用含政府核可DEET及Picaridin成分的防蚊液，避免被蚊蟲叮咬；此外，回國或出遊返鄉後，如出現發燒、骨頭痠痛、肌肉痛、眼窩痛、四肢出疹或噁心、嘔吐等腸胃症狀，應立即就醫並告知旅遊及接觸史。

劉宜亷提及，衛生局統計近期接種新冠疫苗人數逐週增加，且平均每週有破千接種數，可能與部分民眾擔心出國感染新冠肺炎而前往接種疫苗有關。衛生局提醒，若家中有65歲以上，且有慢性病史或未接種滿3劑新冠疫苗的高風險族群長者，應提高警覺並儘速接種，及早獲得保護力。民眾如果前往人潮密集處，要做好必要的防護措施，讓自己快樂出遊，平安返家。