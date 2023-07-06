全聯福利中心與台南市政府合作，推薦台南愛文芒果，夏季台南芒果美味上市，明（7日）至7月20日台南芒果促銷活動任2盒省10元；在全聯小時達線上購買任兩盒，贈100點福利點數，買4盒贈200點，最高贈500點。
全聯表示，台南芒果享譽國際，具有果肉肥美，飽滿多汁、香甜馥郁的特色，非常受到消費者喜愛，全聯也致力提供大眾最優質的水果，平均來說，台南芒果約占整體進貨量的5成，預估2023年台南芒果進貨量可達750噸、目標業績約7000萬元，未來也會視天候與收成狀況，增加採購台南芒果。
全聯福利中心與台南市政府合作，推薦台南愛文芒果，夏季台南芒果美味上市，明（7日）至7月20日台南芒果促銷活動任2盒省10元；在全聯小時達線上購買任兩盒，贈100點福利點數，買4盒贈200點，最高贈500點。
全聯表示，台南芒果享譽國際，具有果肉肥美，飽滿多汁、香甜馥郁的特色，非常受到消費者喜愛，全聯也致力提供大眾最優質的水果，平均來說，台南芒果約占整體進貨量的5成，預估2023年台南芒果進貨量可達750噸、目標業績約7000萬元，未來也會視天候與收成狀況，增加採購台南芒果。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。