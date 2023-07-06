全聯福利中心與台南市政府合作推薦台南愛文芒果，自7月7日至7月20日促銷任2盒省10元。（全聯提供）

全聯福利中心與台南市政府合作，推薦台南愛文芒果，夏季台南芒果美味上市，明（7日）至7月20日台南芒果促銷活動任2盒省10元；在全聯小時達線上購買任兩盒，贈100點福利點數，買4盒贈200點，最高贈500點。

全聯表示，台南芒果享譽國際，具有果肉肥美，飽滿多汁、香甜馥郁的特色，非常受到消費者喜愛，全聯也致力提供大眾最優質的水果，平均來說，台南芒果約占整體進貨量的5成，預估2023年台南芒果進貨量可達750噸、目標業績約7000萬元，未來也會視天候與收成狀況，增加採購台南芒果。