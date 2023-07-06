央行6月15日無預警宣布限縮房貸，《平均地權條例》子法修法7月1日實施後禁止預售屋轉售，今天行政院會又通過「房屋稅差別稅率2.0方案」，大台中不動產公會會員們認為政府政策變來變去，造成民眾與業者諸多糾紛，百姓也無所適從，擬向政府提告，具體提告內容正在跟律師討論中。

行政院會今天通過財政部提出的「房屋稅差別稅率2.0方案」，將囤房稅修法改為「全國歸戶」制，囤房者將無所遁形；將非自住房屋稅率（囤房稅）最高從3.6％，調升到4.8％，立院三讀後預計明年7月開始實施，後年開徵，屆時囤房大戶影響最大，建商、租屋族也都受影響。

大台中不動產公會理事長王至亮表示，政府完全沒照顧到建築業生存權，且中央官員制定政策未與產業界溝通，根本閉門造車，許多政策都是今天討論、明天實施，該讓民眾何去何從？違反憲法信賴保護原則。

大台中不動產公會上月29日舉辦第12屆第2次會員大會，提出緊急臨時提案，將聘請律師對中央提告，公會表示，目前還在跟律師討論階段，在研究政策對社會造成哪些衝擊，要提告哪項罪名，目前都在研議中，但絕對不是說說而已。