7/18首次配息、現金殖利率較預期高 投資人：「買對了！」

事實上，復華台灣科技優息ETF（00929）未掛牌前就先引發轟動，能夠在眾多高股息ETF中脫穎而出，原因在於，它是全台首檔台股「月配息」ETF，不僅成立當月就啟動評價，而且首次配息就大展誠意，單次配發0.11元，比普遍網友預期多0.02元，現金殖利率落在0.71%，年化殖利率高達8.55％，讓投資人又驚又喜，直呼：「非常有誠意」、「甜炸了」、「買對了」。

事實上，有存股達人就指出，00929有望創下高股息ETF新記錄，成為今年最高配息的ETF，因為從試算中，發現00929在今年的年化配息率，有機會超過10%，而且股價對於存股族與小資族來說，相對低很多，不僅散戶在意，就連法人、外資也紛紛將它列入名單。

「分手快樂、祝你幸福」最佳典範 告別沖天炮股擁新歡

00929為什麼能夠配息配得如此「甜」？事實上，攤開00929所追蹤的「特選臺灣科技優息指數」，在6月除權息落幕後，可說是將「分手分得漂亮」執行得很徹底，跟一半個股說再見，其中，不乏今年漲幅逾半的飆股與違反「252 日還原日報酬之指數平滑波動度屬前 90%低」及「最近 5 年平均本益比與最近 3 個月平均本益比之差額屬前 90%高」的個股，等同於幫投資人賣在高點，而且增加了高股息ETF股價的穩定特性。

而在增加新成分股方面，以產業前景暢旺的個股為首，除了IC設計龍頭外，近年來，AI題材替科技個股帶來新一波的週期，相關產業在下半年備受各界看好，相對來說，不僅穩定性強，更具多方優勢，最後，工業自動化、智慧零售、網通等剛性需求持續強勁，因此相關個股也有望續強，而00929也在一年一次的調整中，網羅估值偏低及波動度較低的股票，新增個股殖利率都介於5%~10%，預計能替00929增添股息收入。

而目前台股處在修正階段，對於投資人來說相對利多，能夠在符合期望的股價下進行存股之外，並且逢低加碼，又能在每個月增添被動收入，而且讓金流成為活水，00929更是後勢看漲，百億規模已如囊中物，投資人紛紛預期00929是下一個高股息聖盃。

※免責聲明：文中所提之個股內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。