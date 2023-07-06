首次配息年化配息率預估落在8.55%，正中投資人胃口紛紛搶進，掛牌未滿月，規模已經從37億成長至7月5日96億，受益人數增加3倍，甚至7月4日成交量40,433張，是近5日平均成交量114%，緊追0056的123%，在高股息peers中位居第二名。

AI概念股帶動買氣 指數飆漲約40%

截至目前為止00929掛牌後繳出漂亮成績，觀察追蹤的指數為「特選臺灣科技優息指數」，聚焦優質科技電子股，其中主要成分股多為「AI熱門概念股」，引領今年指數上漲達39.35%。

指數背後反映，市場預期AI科技應用崛起，各大廠將投入，相關軟硬體隨之需求提高，分析00929成分股，囊括AI應用、電動車、儲能等未來成長潛力產業題材，而台灣身為AI供應鏈重要生產基地，將帶動電子產業新的成長動能。

00929換股關鍵？ 市場分析助增穩定性

除了AI話題引起關注外，仔細分析「特選臺灣科技優息指數」成分股有40檔，幾乎鎖定上市櫃市值前200大且達50億元之電子科技類股。指數選股的指標從流動性及股東權益報酬率、現金股利、波動度、本益比及股息變異性等進行篩選，顧及股息殖利率與獲利穩定性，排除波動度最高與股利變動大的科技股，並在每年6月調整指數成分一次。

最新資料顯示，00929追蹤的「特選臺灣科技優息指數」此次調整成分股，換掉了一半個股。其中，分手今年漲幅逾50%的緯創、廣達、技嘉等飆股，改換旺宏、新唐等估值偏低、波動度較低的潛力股上陣。

6月啟動換股，29日正式敲定最新成分股名單，含臻鼎、景碩、廣積、新唐等20檔潛力股，雖然分手緯創、廣達、技嘉等，但市場分析，此舉有助於增強高股息ETF股價的穩定性有利於00929未來漲幅外，簡單來說，就是剔除沖天炮及估值過高等兩大類股票，幫投資人賣在高點，再轉到更有潛力的個股，受到股民的青睞。

月配息進場日 7/18最終壓線日

想嚐嚐甜頭的存股族，根據復華投信官網公告，00929掛牌上市後將於7月19日進行首次除息，因此投資人要想參與此次配息，最終壓線時期最晚7月18日前買進，並於8月14日領息，若投資人分批進場做中長期投資，現階段可以透過玉山、元富、兆豐、統一、國泰、凱基等券商進行定期定額布局。用長期持有的方式，與好公司共同成長，領取股息也能期待股價，讓財富有機會持續累積、世代相傳！

※免責聲明：文中所提之個股內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。