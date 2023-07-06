天后李玟（CoCo）5日驚傳輕生，送醫急救仍不幸辭世，讓外界都震驚又不捨，而她的富商老公Bruce從她出事後，都未現身或發聲，現他和李玟的2個姊姊一起發出訃聞，送別摯愛的妻子。

訃聞寫道：「我們謹以萬分悲痛和不捨的心情通告：經過與抑鬱症的長期鬥爭，李玟CoCo於2023年7月5日離世，享年48歲，全部家人陪伴在側。CoCo是一位內外美麗兼備，溫暖和善良的人。她是一位全能的唱作歌手，一位才華洋溢的表演者，一位關心年輕一代的導師，摯愛的妻子、深受愛戴的朋友及親愛的家庭成員。她的熱忱和真誠為身邊每個人帶來陽光。她所觸動的許多生命將深深地懷念她。她的影響力和光芒將永遠持續下去。葬禮細節待定，容後公布。」

李玟家屬發出訃聞。（圖／翻攝自東網）

而訃聞最後署名有Bruce和李玟2個繼女與2個姊姊，全家人發聲哀悼她。據《東網》報導，李玟二姊李思林表示家屬正在計畫幫李玟辦追思會，可能會是依佛教禮俗辦葬禮。至於Bruce在李玟輕生隔天便緊急返回香港，這禮拜都沒到香港的公司上班，同事已經多天未見到他。

★中時新聞網關心您：再給自己一次機會

◎勇敢求救並非弱者，您的痛苦有人願意傾聽，請撥打1995

◎如果您覺得痛苦、似乎沒有出路，您並不孤單，請撥打1925

張老師專線：1980