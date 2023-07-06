郭美秀去年九合一選舉時加入親民黨，親民黨主席宋楚瑜也曾為她站台。（張志康攝）

基隆市議會政黨版圖將於7日發生變化，原親民黨籍基隆市議員郭美秀將於7日上午加入中國國民黨。此舉除將使基隆市議會國民黨團的人數由12席增為13席；同時也讓基隆市副議長楊秀玉，成為全國最後一位親民黨籍的公職人員。

去年12月25日市議員就職時，在31席基隆市議員中，中國國民黨有13席、民主進步黨有12席、親民黨有2席、無黨籍4席。但在就職當天議長選舉後，國民黨籍的張芳麗因為跑票，當場宣布退出國民黨。使得國民黨與民進黨席次都有12席。但實際上，當天跑票的不僅國民黨籍的張芳麗，親民黨籍的郭美秀也跑票，只是兩人跑票的方向剛好相反。

隨著郭美秀將於7日上午加入國民黨，國民黨議會黨團人數重新回到13席。但在此同時，基隆市副議長楊秀玉則成為全國最後一位掛著親民黨籍的公職人員。

郭美秀受訪時表示，關於她為何加入國民黨一事，她將於7日上午對外說明，今日暫不發表意見。

問到楊秀玉時，她僅淡然地表示：「尊重她（郭美秀）的選擇。」但這樣一來，她便是全國唯一還掛著親民黨籍的公職人員，她也坦承說：「對啊！」

楊秀玉說，她一直沒有什麼黨派的想法，對她來說，政治就是為每一位鄉親服務，她也一直是發自內心地去做每一件事。楊秀玉強調，她在乎的是能為市民做多少事、在這個社會的存在價值、生命意義為何。她認為，政黨存在的價值是為民服務，政治人物憑什麼管理眾人之事，關鍵在於讓民眾過得更好。

對於她是最後一個親民黨籍公職人員，楊秀玉說她不在乎，她就是為民服務這麼單純、沒有什麼瑕想。