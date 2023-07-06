Nautica與6位來自不同領域的創作者、藝術家及運動家合作推限量聯名單品。（NAUTICA提供／朱世凱台北傳真）

以海洋為概念的服飾品牌 NAUTICA 今年迎來第40週年，在2023年夏天，他們正式開幕台灣首間「CITY BOY快閃店」，首波於新光三越A11快閃2週，一次可以找齊各國(含日本)的Nautica City Boy 風格服裝，並於今（6日）舉辦快閃店開幕記者會。為慶祝Nautica「CITY BOY快閃店」的開幕，Nautica也邀請到品牌之友 – JR 紀言愷一起同樂。

Nautica本次所帶來的 City Boy 的經典白襯衫及oversize Tee，不隨意的隨意是Nautica對穿搭的自我思考、無所設限、混搭推疊和堅持永遠保持簡約純粹的原則，流行卻不流於表面，共創年輕世代的經典。此次Nautica更與6位分別來自不同領域的創作者、藝術家及運動家合作限定、限量的聯名款式，分別為饒舌歌手 HowZ、Youtuber ＆ Podcaster 壹加壹Illy、YouTuber LoLoFu傅樂樂、穿搭IG KOL Ting Jian、馬卡龍腳趾插畫家CHI及滑板選手林家元，邀請他們放膽創作獨一無二的聯名款式，並注入其個人靈魂與特色，為大家帶來獨一無二的時尚體驗。

其中創作饒舌歌手HowZ將自己的名字結合到此次聯名的設計中，他將「HOWZ」以點陣方式呈現，並故意多壓了一片口袋在其字樣之上，讓字樣遠看時像是只有「HOW」，而HOW除了是他中文小名的英譯文字，同時也有問候、關心之意。衣服的背面則放上他喜歡且常運用的玫瑰花作為主視覺，也放上對他別具意義的「Take it eaZy」，刻意將easy的「s」改成「z」，代表HowZ姓氏中的Z。HowZ分享：「今年對我來說是一個化繁為簡的一年，無論是我的音樂、工作還是生活方式等等，都用了新的角度去詮釋，接下來的作品當中，這句話也會以不同形式去貫穿。」

HowZ分享當收到Nautica的邀約時，表示受寵若驚，他提到品牌風格崇尚海洋生活，富含自然色彩，既充滿活力又無拘無束；在設計理念上的簡潔俐落更呈現出完整的美感與質感。HowZ提到品牌所帶來的氛圍與理念，都與自己的個性及生活相似，他同時分享：「我很喜歡海；近期除了創作，我也開始學習自由潛水，在海裡的感覺真的很自由。」提到此次品牌所主打的「CITY BOY」風格，他更大讚：「品牌近期幾乎是city boy風格的代表，在年輕人間已成為一股風潮，能有這個機會一起合作，覺得非常榮幸！」