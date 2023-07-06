學員沉浸在竹編的樂趣及魅力中，最後帶著充滿創意與實用性的竹編杯墊回家與親友分享。（台東縣政府提供／蕭嘉蕙台東傳真）

編竹夾泥牆是傳統建築工法之一，隨著時代變遷，但現已被水泥磚牆取代，為保存老屋文化，台東縣政府與台灣義築協會合作，在太麻里鄉香蘭村文健站辦理「老屋培力工作坊」，帶領孩童學習由竹編夾泥牆工法所衍伸的簡易竹編杯墊，體驗傳統技藝。

「王媽媽在洗澡，小明小華在偷看，王媽媽嚇一跳，二個ㄋㄟㄋㄟ蹦蹦跳！」，童謠歌詞描述早年眷村以編竹夾泥牆隔間，由於不甚堅硬，時有眷村小孩挖洞偷看，跟鄰居嬉鬧的情景。

根據國家文化記憶庫指出，編竹夾泥牆為一傳統建築工法，台灣習稱「竹屏仔壁」，用於室內隔間牆，材料包括桂竹、禾稈、稻殼、黏土、麻絨、石灰等。作法是用桂竹編成鏤空的骨架，再用黏度較高的泥巴和稻殼混合成的泥漿塗抹於兩面，最外一層塗上石灰防水。

台東縣政府文化處表示，台灣義築協會舉辦為期3天的「老屋培力工作坊」，進行傳統建築竹編夾泥牆工法所衍伸的簡易竹編杯墊教學，教導學童如何親手將竹片編成不同的圖案，以及如何裝飾竹編杯墊，每位學員都沉浸在竹編的樂趣及魅力中，最後帶著充滿創意與實用性的竹編杯墊回家與親友分享。

文化處指出，「私有老建築保存再生計畫」為文化部委託台東縣政府代辦之計畫，縣府秉持計畫精神，希望透過教育推廣、社區參與、文化保存等方式，提升民眾對老建築的關注與重視，並促進老建築的活化利用與永續發展，此次工作坊推動目的在透過實作教學，讓學童了解老屋的建造原理與特色，培養對老屋的認同與欣賞，同時也增進對在地文化的認識與尊重。

老屋培力工作坊也將在7月10至12日辦理更多關於老建築傳統建築工法的介紹及簡易手作品課程，內容以傳統木材榫卯結構為主題，帶領學員們自己完成專屬的板凳與收納盒。