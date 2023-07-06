中信投顧指出，因獲利能力與庫存壓力仍在，新唐經營管理階層預期2023全年毛利率達到40％較具挑戰性，且第一季庫存金額和天數仍呈現上升趨勢。不過，消費性電子供應鏈庫存去化問題逐漸緩解，中信投顧預期，相關營運壓力在2023年將慢慢消退，2024年營運動能將有望重回成長軌道。以各產品線來看，車用、工控產品別需求仍穩健，電腦產品別也有回穩跡象，而通訊與消費性電子產品別仍較為疲軟。

新唐於2020年9月收購日本Panasonic半導體事業群後，車用、工控產品別營收占比大幅提高，新唐並逐步整合日本製造技術與大中華地區市場銷售力量。車用產品部分，除原先的日系車廠供應鏈之外，也已開始導入大陸一線廠商；考慮到大陸電動車市場龐大且成長迅速，具備高潛力，有利新唐營運。同時，新唐持續耕耘BMIC、BMC、USB 4 Retimer等高潛力產品，挹注中長期成長動能。

短期來看，新唐的營運仍在低谷，且毛利率與庫存仍具有一定壓力，然中信投顧預期新唐2024年將重回成長軌道，且營運逆風再度惡化的可能性小。中長期來看，新唐將持續受惠於將日本製造技術與大中華區市場結合的綜效，加上電動車市場的快速發展有助於車用產品的成長。