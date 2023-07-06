林業試驗所嘉義樹木園展出數十種「具翅種子」。（廖素慧攝）

林試所中埔研究中心副研究員蔡景株特別介紹「馬利筋」種子有毛、也有翅膀。（廖素慧攝）

嘉義樹木園日式建築展出「具翅種子」，屋外有活體植物可以對照種子。（廖素慧攝）

林業試驗所嘉義樹木園即日起舉辦「具翅種子」特展，有台灣扁柏、紅檜、肖楠、黃花風鈴木等樹木數十種種子，中埔研究中心主任蔡佳彬說，「具翅」就是植物種子像是長了翅膀，藉由風力將種子傳播到遠方，讓植物繁殖廣布。

「具翅種子」特展即日起展出至10月15日，每日上午9時至11時30分、下午1時30分至4時，展場在嘉義樹木園日式建築木屋，今天開幕式後，到樹木園區運動的民眾也前往觀展，有民眾驚呼「好特別」、「原來種子長這樣子」、「每種樹種子長得翅膀不一樣」，看得興味盎然。

蔡佳彬表示，台灣具翅種子植物數量及樣式都很多，至少超過100種以上，如大家耳熟能詳的台灣扁柏、紅檜、台灣肖楠、九芎、大花紫薇、槭葉翅子木、蒜香藤、黃花風鈴木、火焰木、海南菜豆樹、肯氏南洋杉、亮葉南洋杉、大葉桃花心木、小葉桃花心木、港口馬兜鈴等，都屬於具翅種子植物。

林試所中埔研究中心副研究員蔡景株說，嘉義樹木園是國內樹木學術研究、樹木保育及教育的重要園區，每年吸引逾百萬人次到訪，3棟日式建築修復完成，且其中2棟作為展覽空間開放參觀後，去年入園人數更高達118萬人次以上。

蔡景株說，這次「具翅種子」特展主要展示約40種具翅種子，另亦展出少部分「具翅果實」，未來將不定期推出相關植物展覽，讓更多人認識林試所對植物的研究與推廣，進而提升林業新價值。

蔡景株還特別介紹「馬利筋」植物的種子比較特殊，有毛、也有翅膀，等於是用毛及翅膀雙軌傳播出去。