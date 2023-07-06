全國電子（6281）放「暑價」，祭出全館家電 9 折、大家電 77 折起、電腦66折起破盤搶優惠，還有最美一日店長李多慧為你登板應援，破盤入手四大家電正對時，年中大促沒買夠，趁7月破盤一起狂購。

全國電子指出，7月7日至7月18日全館家電享 9 折、大家電享 77 折起，電腦也享 66 折起，單筆消費滿 10 萬元，登錄發票還能天天抽 10,000 元現金，7月8日還有最美店長李多慧與樂天女孩Rakuten Girls將在全國電子桃園環球門市（A19）一日店長應援助陣，當日於全國電子桃園環球門市消費滿3,000元，即可與李多慧及樂天女孩合影，消費滿6,000元除合影外，還能獲得勝利妖精李多慧及現場二位樂天女孩的現場親筆簽名，更詳細的活動辦法與說明請洽全國電子粉絲團。

更有「大家電破盤好禮」購買指定機型冰箱、洗衣機，依單品金額兌換八角不沾底炒鍋、手沖咖啡機或串燒卡式爐或立扇好禮、自動除菌除濕機大放送；購買指定機型電視則有無線吸塵器或真無線耳機、暑假戶外悠遊必備格菱後背包及帆布手提袋二件組、Dyson 多功能造型器或無線吸塵洗地機或Switch OLED 主機，滿額好禮揪給力。

小孩涼夏在家自學全國電子也幫你備齊，指定出清筆電66折起，包含ASUS、acer、MSI、HP與Lenovo眾多品牌筆電，還有「3C舊換新揪開心」指定回收商品現場快速估價馬上折，破盤期間指定舊機折價金加碼回饋10％。「全新競化」活動再延長，買指定電競筆電送電競螢幕、再享玩家必備電競週邊加價購，購足電競行頭。

另外，全國電子祭出禮遇「滿額享1元放大術」再加碼大放送，這次好禮更吸睛，單筆消費發票滿2萬元起，加1元就能帶走精品家電，共18項好禮任你選，有廚房神器多功能料理鍋、真空保鮮機，還有SHARP除濕機、BRITA智能順熱開飲機組、Dyson空氣清淨機等智能家電。