勞動部積極推動「投資青年就業方案2.0」投資青年未來、強化青年朋友的職場軟實力，勞動力發展署北分署Youth Salon青年職涯中心（簡稱北分署 YS）於暑假期間辦理「職行者-宇宙巡航」夏令營系列活動，幫助青年了解勞動權益、避免勞資糾紛，對職場倫理有全面的了解，讓青年的職涯之路走得更加順暢。

青年對於職場的適應度是穩定就業的關鍵，北分署YS於6日的「青年職涯夏令營」系列課程中，由SCPC 國際策略職涯規劃師吳虹儀引導青年們認識「勞動法規與職場倫理」，課程中說明簽訂勞動契約前應注意的要點，以及遇職務異動、資遣及職業災害時，應如何面對及處理；此外，也幫助青年換位思考，以「如何閱讀空氣」為題，用淺顯易懂的方式，帶領青年探討初入職場該如何適應新環境，了解職場最重要的「忠誠」、「守時」、「禮貌」三個態度，以及職場人際關係經營的重要性。

「了解勞動相關法規，未來才能更好的保護自己的權益。」畢業於服裝設計系的李同學，畢業後在服飾產業工作近4年，時常遭遇不合理的加班要求，對課程內容深感興趣，她提到：「不管是初次尋職或是已經出社會工作一段時間，都很需要具備職場倫理與人際互動方面的知識及技巧！結合對於勞動法規的了解，才能在遇到不合理的工作糾紛時，以正確的職場態度處理並面對。」

勞動力發展署北分署指出，勞動部推動的「投資青年就業方案2.0」中，透過職涯諮詢、講座、職場參訪等服務協助青年「定方向」，引領青年釐清目標，接軌職場。北分署Youth Salon青年職涯中心，除了本次暑期營隊外，每月定期舉辦職涯講座、企業參訪與工作坊等免費課程，詳情請上「北分署YS青年職涯發展中心」官網及FB粉絲頁查詢，YS陪你一起「在這裡，找未來」！