惠民醫院工地現狀。（許逸民攝）

天主教靈醫會澎湖惠民醫院，繼2021年底舉辦動土儀式後，今再舉辦開工奠基祈福典禮，正式宣告為期2年的工程開始興建。同時也向外界表露，因缺工、缺料及建材上漲等因素，資金缺口高達3.8億元下，重建計畫急需各界的支持。

在地服務已66年的惠民醫院，因建物老舊，安全性勘慮，空間不足。而澎湖在2018年正式進入高齡社會，靈醫會的神父們看到未來長照及照護的衝擊，從2020年開始，為澎湖惠民醫院開啟了重建計畫，目前於許家村打造醫療長照園區，重建後的惠民醫院規劃2棟4及5層樓，總樓地板面積13313.2平方公尺，可容納160位（住宿99位、日照60位）長輩的長照需求，並提供居家長照每年2400人次的服務，將是一個長照、門診、住院、透析、復健及居家護理等醫療長照兼顧的園區。

重建工程於2021年12月28日動土，直到2023年3月在各界的幫助下順利完成發包，但建材上漲及缺工等因素下，原本5.5億元的經費，最終以8.3億元發包。

天主教靈醫會會長黃浩然神父致詞表示，為了因應新的需求，也為了提供更安全及舒適的環境，這是推動往前走的動力，雖然疫情有稍微停留，但一直以來都沒有停下腳步，一直往我們的目標邁進。為提供讓鄉親與老人家享有更安心、更放心的環境，我們關注硬體設施選材，然而醫院和長照中心不只是蓋好鋼筋水泥的結構體而已，提供更加先進多元的醫療與照護服務亦重要。在大眾的關懷下至今已募集4.5億元，雖尚有資金缺口，就算要貸款，惠民醫院勢必要重建，以守護住民及鄉親們的健康。

澎湖縣陳光復縣長更細數惠民70年來的時光，特別提到1953年何義士神父成立「瑪利診所」，1957年羅德信神父創辦惠民醫院，靈醫會神父及醫療人員遠渡重洋為澎湖鄉親付出，深耕澎湖66年，長期為澎湖醫療、長照奉獻，照顧社會每一個角落需要被照顧的人，期盼嶄新醫療長照園區提供優質醫療照護服務，強化離島長照服務量能。