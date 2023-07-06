PLG代理執行長周崇偉今（6）日被爆料性騷，從背後熊抱新北國王隊啦啦隊女隊員的影片也遭瘋傳，周崇偉下午在個人臉書發布聲明道歉，坦承自己行為是非常不恰當的，已自請處分靜待董事會裁決，引發網友們留言砲轟，也有人點出1關鍵，質疑這群人毫無性平意識。

周崇偉在聲明中表示，「在三週前的KTV聚會，我確實做了不恰當的事情，在事情的隔天也非常自責，並向當事人道歉，同時也向公司自請處分，針對當天晚上的荒唐行為，我願意接受所有的批評與指教。」

貼文隨即遭到網友抨擊，「這也能當執行長，這聯盟不用搞了」、「應該不是第一次了吧？」、「有影片佐證不敢硬拗了」、「感覺很習慣的行為動作啦，我才不信單一事件勒」、「好在有人拍到...我想這種咖也不是第一次吧？噁」、「看這表情，這個動作，這個習慣…應該不是慣犯了，真的噁心」。

更有網友不滿指出「時間點」也是大問題，「原來才三週前的事情喔？我還以為是三年前，三週前還做這種事真的很誇張。三週前 #metoo 都已經燒多久了，竟然還可以做出這種行為，可見你們這群人平常根本就毫無性平意識。」