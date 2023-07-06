雲林縣北港鎮朝天宮「北港媽祖66小時短片大賽」6日晚間6點正式開跑，共有50組團隊參賽，超過200名國內外拍片好手齊聚北港鎮大喊「Action！」，所有參賽團隊作品將於9日中午12點比賽截止後「現地展映」，並當場評比選出12名得獎者，邀請民眾到場一起觀賞創作者精心製作的動人故事。

「北港媽祖66小時短片大賽」比賽規為「限時66小時」、「限地雲林」，參賽團隊要在66小時內，在雲林縣完成1支5分鐘內的原創短片，首獎獎金高達10萬元，並提供每組參賽團隊補助金3000元，6日開拍儀式由雲林縣長張麗善、縣文化觀光處處長陳璧君、北港朝天宮董事長蔡咏鍀等人共同主持。

蔡咏鍀表示，此次比賽口號為「拍拍媽祖，媽祖拍拍」，意思就是大家來北港拍片，媽祖就會拍拍你、保佑你，具有祈福的意義。希望藉由比賽，讓來自全台及國外參賽者透過鏡頭，發現北港的可愛與美麗。此次比賽競爭相當激烈，建議參賽者在拍攝期間利用空檔享用在地美食，紓緩一下心情。

張麗善說，「北港媽祖66小時短片大賽」活動，是台灣第1個結合媽祖文化與地方創生的限時限地短片比賽，廣邀國內外喜愛拍片的熱血青年們，探索北港歷史及宗教信仰的文化底蘊，發掘故事拍攝創意短片，也期望藉由影片的行銷與社群的推播，傳承媽祖信仰及推廣雲林觀光旅遊產業。

陳璧君指出，雲林縣觀光人次繼2020年首破千萬人次紀錄，今年僅1至4月，觀光人次就已突破千萬人次，證明雲林不僅是農業大縣，更蛻變為觀光大縣。北港朝天宮每年有6、700萬觀光人次，經縣府規畫各種旅遊配套，已逐漸將朝天宮香客變遊客、遊客變常客，有效帶動地方經濟發展。