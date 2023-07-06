證券時報指出，艾司摩爾表示，一直以來公司都遵守所適用的法律條例，公司並沒有面向中國市場推出特別版的微影設備。

對於當前的美國出口管制禁令，中國商務部6日表示，半導體是全球產業分工合作的典型代表，中國是世界最大半導體市場，這是中國企業與各國企業互利共贏合作的結果，美國打壓終將反噬自身，美方不斷濫用出口管制措施，持續加強對中國半導體打壓遏制，這是對全球自由貿易的破壞，阻礙全球科技交流和經貿合作。