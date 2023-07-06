燦坤（2430）6日舉辦夏日會員特典，正式宣布由AKIRA黑澤良平擔任燦坤最新年度代言人。燦坤董事長林技典在會後表示，挾著代言人效益催化夏日會員特典買氣、冷氣機熱賣、節能補助、蘋果/三星新機上市等利多，對今年下半年營運充滿信心並將優於上半年。

林技典表示，燦坤今年暑假號召百大3C廠牌匯集最優惠的資源，推出「真快樂會員特典」，從7月7日至16日連續十天，藉由新代言人AKIRA黑澤良平的加持，將替燦坤注入新一波動能，預計銷售量將成長二成。

其中因夏季酷熱，冷氣機熱賣，第三季冷氣機銷售量將有望年增三成，同時林技典也看好第三季智慧機，主要是近期與蘋果及三星原廠開會，瞭解原廠頗為看好新機上市將帶動買氣。整體而言，林技典看好燦坤下半年營運是充滿信心及審慎樂觀，並將優於上半年，今年以來單月營收的低點落在3月約14.77億元，已是營運谷底，6月營收將優於5月。

談到今年景氣看法，林技典觀察，從四大跡象顯示下半年景氣逐步回升，包括強勢大漲的全球股市、美國FED升息將達到末端、俄烏戰爭將結束及出國旅遊熱絡，尤其國人掀起旅遊潮，顯示民眾對大環境不安的情緒趨緩，願意出國消費；隨著景氣回升，對激勵燦坤營運確實有幫助。

鑑於ESG消費當道，林技典表示，在這永續經濟時代，燦坤宣布啟動「酒矸倘賣嘸」舊換新專案推有價回收，提供專業有序的電器回收程序，讓消費者不只能便宜升級換新機，還可回饋社會做公益，實現老舊3C價值最大化。