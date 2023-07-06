所幸小貨車及時停住，無造成傷害。（宜蘭縣警察局蘇澳分局提供／吳佩蓉宜蘭傳真）

謝男衝向對向車道行駛中的客運，遭撞飛一度昏迷。（宜蘭縣警察局蘇澳分局提供／吳佩蓉宜蘭傳真）

宜蘭縣南澳鄉新澳隧道北上4日下午4時許發生追撞車禍，1名59歲謝男追撞前方曳引車後，經雙方將車輛移置路旁，謝男疑似「碰瓷」，先衝往對向車道，所幸小貨車及時停住，無造成傷害，謝男伺機再次奔向行駛中的客運遭撞飛，造成謝的頭部及肋骨受傷，送往醫院就醫；有關謝男肇事動機，尚待警方釐清中。

昨日有網友將事發經過PO到臉書「爆料公社」，指銀色轎車駕駛謝男先撞擊砂石車尾巴，然後謝男停在路旁，下車假裝指揮交通，實際是用身體衝撞車輛，有輛小貨車被摩擦到，小貨車駕駛及時煞車，無造成傷害。

該網友說，當時乘坐在台北客運花蓮往南港的車輛裡，客運駕駛一開始看到謝男在路旁指揮時，以時速約40公里準備從他旁邊開過去，怎料，謝男忽然衝出來讓客運撞擊；網友強調，司機認真駕駛且態度很好，只能說遇到倒楣的事情，請客運公司的高層協助司機面對無妄之災，還有後續可能要面對的司法調查。

警方表示，除了肇事者謝男受傷送羅東聖母醫院治療，其餘駕駛人均未受傷，酒測值均為0；有關肇事者因不明原因，二度擅闖對向車道，尚待警方後續進一步釐清。