有些人性格比較悶騷，外表看似文靜，但內心其實很狂野，因為他們不太輕易表達個人情感變化。《搜狐網》分享3個外表總是一本正經，但心裡波動起伏大，只是沒有表現出來，一旦與人熟識後，才會露出真實的自我。

▎摩羯座

摩羯座不善於表達意見，屬於比較低調的類型，平時話又不多，總是給人一種神祕的感覺，與他們還不熟識時，容易被這種神秘高冷氣質所吸引，不過這只是摩羯座的保護色，內心其實很狂熱，只是沒有表現出來，一旦與人熱絡後，就會露出最真實的一面。

▎天蠍座

天蠍座喜歡保持神秘感，由於不喜歡熱臉貼冷屁股，所以每到新環境時，都不太會主動認識他人，就是不希望自己受傷，不過逐漸與人混熟後，對方獲得他們的信任，天蠍座就會毫無保留的展現自我，與一開始的高冷形象差很大，常讓朋友大吃一驚。

▎水瓶座

水瓶座外表比較冷酷，雖然待人很熱情，不過喜歡保持冷面的外表，看待感情也是如此，遇到心儀的對象時，即使想主動認識對方，礙於面子問題，又遲遲不敢靠近，但內心其實很希望對方主動來搭話，只能用其他方式引人注意，內心悶騷到不行。