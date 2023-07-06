林女於牽車時，不慎擦撞停放於一旁的藍寶堅尼超跑右前車頭，導致右前方保險桿及車頭毀損。（圖／民眾提供）

新北市1名20歲林姓女子騎著Yamaha YZF-R15重機車到板橋區環河西路四段停車場內知名咖啡廳與車友碰面，到達停車場時，林女於牽車時，不慎擦撞停放於一旁的藍寶堅尼超跑右前車頭，導致右前方保險桿及車頭毀損，初估車輛維修費約30萬元。

林女於牽車時，不慎擦撞停放於一旁的藍寶堅尼超跑右前車頭，導致右前方保險桿及車頭毀損。（圖／民眾提供）

據了解，事故發生在7月2日晚間20時許，林女騎著Yamaha YZF-R15重機車到板橋區環河西路四段停車場內知名咖啡廳與車友碰面，到達停車場時，林女於牽車倒車要停車時，原本男姓友人想幫忙，但林女已經快要抵達了，忽然機車向右側倒，男友人見狀衝上前，但已經來不及了，直接擦撞旁邊的藍寶堅尼超跑右前車頭，導致右前方保險桿及車頭毀損，警方獲報到場。

警方表示，警方到場後林女哭著向警方說明事發經過，經了解係因普重機駕駛林女於牽車時，不慎擦撞停放於一旁的自小客車，致右前方保險桿及車頭毀損。因雙方車輛當時屬熄火未發動狀態，非屬交通事故，超跑駕駛簡男暫不提出毀損告訴，但車輛維修費用初估約30萬元，林女後續將自行與簡男商討賠償事宜。