大陸商務部表示，政府高度重視擴大內需、促進消費工作。家居消費涉及領域多、上下游鏈條長、規模體量大，採取針對性措施加以提振，有利於帶動居民消費增長和經濟恢復。近期，商務部與相關部門在深入調研後，起草促進家居消費政策文件，從提升供給品質、創新消費場景、改善消費條件、改良消費環境等方面提出具體措施，該文件已經6月29日國務院常務會議審議通過，將於近日正式印發。

日前高盛指出，不少中國投資人已不預期7月中共中央政治局會議會推出大規模的政策寬鬆措施或刺激經濟政策。

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