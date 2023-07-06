動保處訂製三種不同尺寸的鳥腳環，供不同體型大小的寵物鳥使用。（新北市動保處）

新北市動保處每年平均收到約2500件鳥禽救援收容案件，其中包含飛失寵物鳥救援，今年截至5月31日為止，已處理超過50件。有些飛失寵物鳥並無腳環，為了更好掌握寵物鳥收容管理，動保處日前訂製130個鸚鵡腳環，替沒有「身分證」的寵物鳥繫上刻有專屬編號的腳環，並且造冊記錄，協助牠們找到適合的新飼主。

動保處表示，刻有編號的腳環就像寵物鳥的身分證，當寵物鳥不幸飛失可以更容易尋主。配合不同鳥種體型大小，動保處訂製了三種不同尺寸的腳環，分別為5mm、8mm、12mm。5mm的給小型寵物鳥如牡丹鸚鵡、8mm的給中型寵物鳥如塞內加爾鸚鵡，12mm則適用大型寵物鳥如灰鸚鵡等。材質方面選擇較不易損壞的不鏽鋼，刻上帶有新北市動保處代號的自訂編號，與寵物鳥飛失地點、收容時間等資料一起整理記錄，加強飛失寵物鳥管理。這些飛失寵物鳥如過了尋主期仍未被飼主領回，會優先由機關或學校認養，做為生命教育的活教材，教導下一代尊重生命。

動保處呼籲，民眾如發現受傷或需要救援的飛失寵物鳥，可打電話向動保處24小時動物救援專線02-2959-6353通報派員處理。如有飼養寵物鳥，也請替寵物鳥戴上有號碼的腳環，多加注意牠們的行動，不讓牠們有逃家的機會，萬一不幸意外飛失，也有更高的機會尋回。