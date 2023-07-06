基隆市議員的張秉鈞，因涉嫌詐領助理費，6月21日遭檢方羈押，基隆地方法院裁定張秉鈞羈押禁見，張秉鈞不服提抗告，台灣高等法院6日裁定駁回，張秉鈞羈押禁見確定。

高院認為，張秉鈞涉犯貪汙治罪條例之利用職務上機會詐取財物等罪，犯罪嫌疑重大，有羈押事由，且有羈押必要，而裁定羈押禁見，並無違誤或不當，張提抗告所辯情節並非可採，抗告為無理由，裁定駁回。