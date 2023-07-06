桃園市桃園區虎頭山1名民眾發現自己的機車前置物箱被鳥築巢還下蛋，他擔心母鳥會找不到雛鳥，數天不敢移動機車，後來發現鳥蛋疑被蛇吃光，他原本以為事情告一段落，發現鳥再度下蛋，他為此在附近灑石灰，盼鳥一家能平安長大，置物箱被築巢，也讓人嘖嘖稱奇。

虎頭山近日有民眾因機車久未發動，他發現竟有鳥在自己的機車前置物箱築巢還下蛋，因為擔心機車移動後，鳥會找不到自己的鳥巢，為此就放好幾天。沒想到後來發現鳥蛋破光，懷疑是被蛇吃掉。

民眾也想說事情應該告一段落，但隔幾天鳥又再度下蛋，此次為了避免憾事發生，他跑去買了石灰並繞著機車灑一圈，希望雛鳥可以順利出生、長大，避免被侵擾。

桃園市動物保護處長王得吉指出，鳥會找安全且遮風避雨的地方築巢，因此相當罕見會築巢在機車前置物箱，研判機車應該閒置一段時間。王得吉又說，基於動物保護立場，希望不要驚擾動物，因為如果鳥巢位置被搬動，鳥可能就不會回來。