前兩天地球高溫破非官方紀錄後，今天全球平均溫度與昨天創下的紀錄相同，這是一系列氣候變遷造成極端天氣事件的最新發展。

美聯社報導，根據緬因大學的氣候再分析儀（Climate Reanalyzer）數據，全球均溫為攝氏17.18度，與昨天相同，略高於3日創下的攝氏17.01度。氣候再分析儀利用衛星數據和電腦模擬來測量全球的狀況。

科學家幾個月來一直警告，人為造成的氣候變遷，主要由燃燒煤炭、天然氣和石油等化石燃料引起，導致大氣層變暖和，2023年可能會出現創紀錄高溫。他們還指出，讓海水變暖的聖嬰現象（El Nino）正在取代反聖嬰現象（La Nina），今年北大西洋水溫已經創新高。

沒有參與計算過程的史丹佛大學氣候科學家費爾德（Chris Field）說：「這樣的紀錄是目前得到廣泛支持觀點的又一證據，即全球暖化正將我們推向更炎熱的未來。」

法新社報導，歐洲聯盟氣候監測機構哥白尼氣候變化服務（Copernicus Climate Change Service）表示，全球上個月經歷有紀錄以來最熱的6月，西班牙出現乾旱、猛烈熱浪席捲中國和美國。

哥白尼氣候變化服務在聲明中表示：「這是全球最熱的6月，比1991至2020年均溫略高出攝氏0.5度，遠超過2019年6月的歷史紀錄。」

哥白尼氣候變化服務指出，西北歐6月氣溫創紀錄，而加拿大、美國、墨西哥和亞洲部分地區以及澳洲東部「溫度明顯高於正常水準」。