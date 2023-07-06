古蹟糯米橋長53公尺、寬5公尺、深20公尺，蘊含愛情密碼「53520」，近年成為情侶打卡秀愛意的「情人橋」。（楊靜茹攝）

南投縣縣定3級古蹟、國姓鄉糯米橋修繕完成，2018年重新開放遊客步行上橋攬勝，未料卻有民眾拔除車阻開車上橋，甚至有機車騎士趁四下無人騎機車過橋，甚至將行車記錄影片po網，遭人持照片、影片向國姓鄉公所檢舉，鄉長邱美玲說，將依法調查追究行為人責任，將會同文化局官員現勘，加強車輛管制措施。

國姓鄉公所指出，古蹟糯米橋橫跨北港溪，建於1940年，迄今有83年歷史，為古樸的4孔拱型石橋，是國內僅存3座糯米橋中保存最完整的1座，1994年被列為縣定3級古蹟，由於橋樑長53公尺、寬5公尺、深20公尺，蘊含愛情密碼「53520」（我想我愛你），近年成為情侶打卡秀愛意的「情人橋」，卻有無良民眾開車、騎機車闖入。

投訴人說，轎車車主疑似拆除快拆式車阻，輾過中間草皮與步道，硬將車子開上糯米橋，還把車停在橋上，認為車主很沒有公德心，不愛護古蹟，順手拿手機拍照，持照片向鄉公所檢舉。國姓鄉公所人員另外發現，疑機車騎士將機車騎上糯米橋，其行車記錄影片遭人PO網。

國姓鄉公所指出，糯米橋旁木牌清楚標示「禁止車輛進入」，公所、縣府文化局將依《文化資產保存法》調查並將追究行為人責任，若涉嫌毀損古蹟可處以6個月以上5年以下的有期徒刑，並支付50萬至2千萬元罰金。近期將文化局官員進行會勘，研議管制車輛進入的設施、辦法，避免汽、機車硬闖古蹟橋梁，涉嫌破壞古蹟。