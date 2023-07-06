隨美股重挫，台股6日跌破「萬七」關卡，盤中最低一度來到16,749.29點，大盤指數終場收16,762.17點，下跌294.26點，跌幅1.72％，成交量3466.68億元，三大法人賣超458.02億元，外資及陸資賣超387.24億元。

外資持續賣超台股，匯市操作更是加大力道，熱錢匯出不手軟，盤中一度重貶逾1角，最低貶至31.263元、再寫波段新低，央行眼見不妙進場積極防守，但不及外資兇猛匯出，終場貶破31.2元價位後，下一步將往31.3元方向邁進。

根據央行統計，Fed持續放鷹，美元指數應聲上漲0.14％，非美貨幣大多走貶，歐元貶值0.28％貶幅最深，其次為新台幣貶值0.22％、韓元貶0.18％、人民幣貶0.06％；新加坡幣則小升0.02％、日圓則強升0.37％。

匯銀主管直言，「外資爆量匯出，央行就算極力阻止也難擋」，新台幣本周一度連二升，但隨Fed談話釋放鷹派訊號，外資熱錢嚇得逃跑，外資匯出金額達總成交量一半以上，單日匯出逾10億美元，即使盤中出口商賣壓不小，且央行在盤末花很大心力防守，惟兩大力道都難擋外資匯出規模。

匯銀主管指出，根據Fed會議紀要，除兩人預估今年至少升息一次是合適的之外，其餘12人預估升息兩次或更多次，換言之，Fed升息可能會比想像的更激進，加大熱錢外逃速度；後續市場先關注稍晚美國公布非農就業數據，將左右後續外資動向，短線主要亞幣都將陷入偏弱整理，新台幣預估將在30.9元至今天31.3元大區間來回測試。