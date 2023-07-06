新竹縣政府發行的觀光季刊《好客竹縣》最新一期出刊了！本期以「慢遊竹縣－綠色悠活之旅」為主題，邀請讀者展開一趟環境友善的旅程。跟著《好客竹縣》騎乘YouBike、搭乘台灣好行及觀光公車等低碳排交通工具，選購友善耕作、當地當季的有機農特產。新竹縣長楊文科表示，此時正適合規畫一趟與環境共好的慢旅行，實踐綠色旅遊、減碳環保新理念。

交通旅遊處長戴志君指出，炎炎夏日，特別推薦台灣好行觀霧線企畫，走訪聖稜下的迷霧森林，是避暑的最佳選擇。觀霧線沿途串遊竹東客庄、五峰清泉、雪霸休閒農場及觀霧國家森林遊樂區，兼具濃厚客庄風情與壯闊美好的大自然，兩種體驗，一次滿足。

此外，還有台灣好行獅山線遊訪峨眉山林古道、芎林小鎮人文及大啖美食，不需要絞盡腦汁安排行程，跟著《好客竹縣》按圖索驥就對了。即日起至2025年8月31日止，不分平假日，民眾只要使用電子票證，或以行動支付搭乘台灣好行，即享車票半價優惠，以獅山線為例，台鐵竹北站至獅山遊客中心站全票半價僅56元，搭乘台灣好行出遊不僅環保、省錢，也省去舟車勞頓的麻煩，賞美景更方便舒適。

戴志君也介紹，《好客竹縣》集結新竹縣內13鄉鎮市「食、宿、遊、購、行」旅遊特色，以輕鬆、貼近生活的敘事手法，探索地方的大小故事，從單元規畫、設計到文字閱讀，都經過精心編排，期望引起讀者對這座城市的好奇、認識與認同，進而發現竹縣在地的獨特魅力。

交通旅遊處指出，《好客竹縣》每期印製8000本，在每年1、4、7、10月出刊，於新竹縣轄內旅館民宿、旅遊服務中心、文化局圖書館、鄉鎮市公所、縣府大廳等，均提供閱讀或索取，亦可至台鐵(新竹站、台北站、高雄站)旅服中心、高鐵(桃園站、苗栗站、雲林站、嘉義站、左營站)旅服中心等據點索取，除了發行紙本刊物，為了讓讀者有更多元與便利的閱讀感受，電子書也已同步上架，更多精彩內容可至新竹縣旅遊網https://travel.hsinchu.gov.tw/HsinChu/Ebook。