本周在BWF世界巡迴賽超級500系列加拿大公開賽的台灣好手，經過前兩天32強賽事後，共有16組人馬前進16強，主要是雙打，男單只有戚又仁，女單則是「寶島二姐」許玟琪、宋碩芸及林湘緹。

中租羽球隊戚又仁在台北時間6日和同胞林俊易交手，戚又仁以22比20、21比17獲勝，也將雙方生涯對戰追成1勝1敗，下一輪戚又仁要對上大會第4種子、日本選手西本拳太，將是雙方首度過招。西本第1輪21比14、21比10擊退台灣選手蘇力揚。

同屬中租羽球隊的女單選手許玟琪，是本屆加拿大公開賽女單第7種子，6日首輪則是21比5、21比12輕取丹麥選手舒兒茲（Amalie Schulz），許玟琪同隊師妹林湘緹則是歷經3局大戰，22比20、17比21、21比15力退從資格賽打進來的烏克蘭選手布霍娃（POLINA BUHROVA）；台電女將宋碩芸同樣打滿3局，15比21、21比14、21比12逆轉勝比利時譚蓮妮。