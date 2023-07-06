「國際天后」李玟(CoCo)唱紅無數經典作品，昨(5)日驚傳離世消息、震撼各界，隨後家人也悲痛證實，演藝圈好友、粉絲紛紛留言悼念。早年與李玟合作過的「舞蹈教父」張勝豐接受《中時新聞網》訪問悲痛表示，「希望李玟能夠好好的，妳的歌聲、妳的舞姿，會一直陪著我們，永遠都會活在我們心中」。

獨／痛心李玟選擇這條路！ 張勝豐揭她「驚人意志力」：跟蔡依林一樣

張勝豐電話那頭泣不成聲地說，「她(李玟)怎麼會選擇這條路...因為我可以想得到，她會做出這樣的，很不得已的抉擇，一定是她的身體跟心理，已經到了無法再繼續承受的零界點。」談及自身經歷，張勝豐說，「我去年也經歷(低潮)過，我可以知道她的感受，非常感同身受！」

李玟離世消息震撼各界。(資料照)

李玟過去在台灣多次發片，唱片公司都指名要找張勝豐來編舞，師生合作的互動點滴，至今難以忘懷。張勝豐透露，「我們第一次合作是在1996年，有首歌叫做《愛我久一點》，那也是我們第一次見面，排練時，我就發現李玟是一位天生的藝人，她的舞感是以生俱來，舉手投足柔美是我不用教，她就會自己詮釋非常到位」。

「舞蹈教父」張勝豐(圖左)過去是天后蔡依林的御用舞蹈老師。(張勝豐提供)

除此之外，張勝豐印象深刻的是，「李玟自我要求非常高，李玟排練都會說，『老師我們再練習一次，我們再一次、再一次好不好。』」不容許自己舞台上犯錯，COCO李玟堅持要把最佳狀態留給觀眾，如此敬業精神，張勝豐嘆為觀止，「我每次陪她練習時，體力都透支狀態，但她還是精神滿滿、很開心在做這件事，她跟蔡依林一樣，自我要求非常高的」。